Sahne Ve Stüdyo Elektrikçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sahne Ve Stüdyo Elektrikçisi görev tanımı nedir, Sahne Ve Stüdyo Elektrikçisi ne iş yapar, Sahne Ve Stüdyo Elektrikçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sahne Ve Stüdyo Elektrikçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sahne Ve Stüdyo Elektrikçisi Tanımı;

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Sahne Ve Stüdyo Elektrikçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Sahne Ve Stüdyo Elektrikçisi Maaşları

Sahne Ve Stüdyo Elektrikçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sahne Ve Stüdyo Elektrikçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sahne Ve Stüdyo Elektrikçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7411.07

Meslek Adı :

Sahne Ve Stüdyo Elektrikçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Bina Ve İlgili Elektrik Tesisatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tiyatro ve stüdyoda kullanılan elektrik cihazlarını ve ışıklarını tesis eden, bakımını yapan ve onaran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Sahne ve Stüdyo Elektrikçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çanlar, ziller ve mikrofonlar gibi elektrikli cihazlar ve ışıkları tesis etmek,

b) Sahne ve stüdyoyu aydınlatmak için spot ışıklarını ve projektörleri yerleştirmek,

c) Işıkları ve diğer elektrikli cihazları kontrol için kumanda tablasını çalıştırmak,

d) Sahne ve stüdyo aydınlatma cihazlarının bakım ve onarımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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