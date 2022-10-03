Salamura İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Salamura İşçisi görev tanımı nedir, Salamura İşçisi ne iş yapar, Salamura İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Salamura İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Salamura İşçisi Tanımı;

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Salamura İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Salamura İşçisi Maaşları

Salamura İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Salamura İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Salamura İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7511.18

Meslek Adı :

Salamura İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kasaplar, Balık Satıcıları Ve Benzer Gıda Hazırlama İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Salamura İşçisi Görev ve İşlem Basamakları :

Salamura İşçisi Güncel

Meslek : EVET

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