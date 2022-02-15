Salatacı (Salata Ustası) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Salatacı (Salata Ustası) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Salatacı (Salata Ustası) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Salatacı (Salata Ustası) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Salatacı (Salata Ustası) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Salatacı (Salata Ustası) Maaşı Ne Kadar? 2022 Salatacı (Salata Ustası) Maaşları

Salatacı (Salata Ustası) maaşı ortalama olarak aylık 7150_TL'dir. En düşük Salatacı (Salata Ustası) maaşı 5850_TL, En yüksek ise 8450_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Salatacı (Salata Ustası) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5120.11

Meslek Adı :

Salatacı (Salata Ustası)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Aşçılar

Meslek Birim Grubu :

Aşçılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çalıştığı lokanta, yemekhane vb. işyerinde menü veya müşteri istekleri doğrultusunda salata çeşitleri yapan ve servise hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Salatacı (Salata Ustası), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Salata yapımında kullanacağı malzemeleri limonlu ya da sirkeli su içerisinde bir süre bekleterek kirlerin ve böceklerin temizlenmesi sağlamak,

b) Malzemelerin dış kısımlarında bulunan kalın ve örselenmiş kötü görünen yaprakları koparmak,

c) Salata yapımında kullanılacak malzemeleri yıkamak,

d) Bütün salata malzemelerini yıkandıktan sonra, salatayı sulandırarak tadını bozmaması için kurutmak,

e) Yapılacak salatanın türüne göre malzemeleri dilimlemek veya rendelemek,

f) Salata hazırlarken farklı renk ve yapıdaki malzemeleri kullanarak ya da domates kabuklarından ve ince dilimlenmiş havuçlardan yapılan şekillerle salataların üzerini süsleyerek güzel görünmesini sağlamak,

g) Sos veya kolay bozulabilen diğer malzemeleri salataya servisten hemen önce veya müşterilerin talepleri doğrultusunda servis sırasında eklemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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