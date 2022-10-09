Salça Ve İştah Açıcı Maddeler Hazırlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Salça Ve İştah Açıcı Maddeler Hazırlama İşçisi görev tanımı nedir, Salça Ve İştah Açıcı Maddeler Hazırlama İşçisi ne iş yapar, Salça Ve İştah Açıcı Maddeler Hazırlama İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Salça Ve İştah Açıcı Maddeler Hazırlama İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Salça Ve İştah Açıcı Maddeler Hazırlama İşçisi Tanımı;

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Salça Ve İştah Açıcı Maddeler Hazırlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Salça Ve İştah Açıcı Maddeler Hazırlama İşçisi Maaşları

Salça Ve İştah Açıcı Maddeler Hazırlama İşçisi maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Salça Ve İştah Açıcı Maddeler Hazırlama İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Salça Ve İştah Açıcı Maddeler Hazırlama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.95

Meslek Adı :

Salça Ve İştah Açıcı Maddeler Hazırlama İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sofralarda veya pişmiş gıda maddelerinin konserve işlemi sırasında kullanılmak üzere formülüne göre, büyük miktarlarda salça ve sos yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Salça ve İştah Açıcı Maddeler Hazırlama İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

a) Salça ve sos yapmakta kullanacağı domates, sebze, baharat vs. gibi maddeleri seçmek, tartmak veya ölçmek,

b) Bunları elle veya elektrikli bir aletle küçük parçalar halinde doğrayarak ve bir kap içinde veya özel bir makinede karıştırarak, karışımı kazanlara doldurmak,

c) Su ilave ederek belirli bir süre pişirmek,

d) Pişen maddeleri kazandan kepçeyle alıp bir kap içine koymak veya kazanın dibindeki valfı açarak içindekileri boşaltmak,

e) Karıştırmadan önce baharat maddelerini ayrı ayrı pişirmek,

f) Pişmiş malzemeyi elektrikli pres makinelerine koyup bunun özünü çıkarmak,

g) Pişmiş malzemeyi depolama kaplarına ve şişeleme fabrikalarına pompayla sevk etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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