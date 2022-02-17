Sanayi Makineleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Sanayi Makineleri Satış Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Sanayi Makineleri Satış Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Sanayi Makineleri Satış Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Sanayi Makineleri Satış Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Sanayi Makineleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Sanayi Makineleri Satış Elemanı Maaşları

Sanayi Makineleri Satış Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5476,5_TL'dir. En düşük Sanayi Makineleri Satış Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6700_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sanayi Makineleri Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.61

Meslek Adı :

Sanayi Makineleri Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sanayinin her dalında kullanılan makineleri ve bunların parça ve ekipmanların satışını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sanayi Makineleri Satış Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satışa sunulacak malları teslim alır, mal giriş kayıtlarını tutmak ve etiketlemek,

b) Müşteriyi karşılar, müşterinin istediği ürünü göstermek ve tanıtmak,

c) Satılacak ürünleri cins, kalite ve fiyatlarına göre sınıflandırmak,

d) Satışa sunulacak ürünü tanıtır, özellikleri ve üzerindeki aksesuarları hakkında bilgi vermek,

e) Satışını yaptığı ürünlerin çalışmasını kontrol etmek,

f) Satılan ürünlerin garanti belgelerini doldurur, garanti şartları hakkında bilgi vermek,

g) Satılan ürünün paketlenmesini, eğer büyük ve ağır bir ürünse müşterinin adresine teslim edilmesini sağlamak,

h) Sorumlu olduğu ürünlerin güvenliğine dikkat eder, varsa güvenlik görevlileri ile koordineli çalışmak,

i) İade veya değişim talebiyle gelen müşterilerle ilgilenir veya ilgili yöneticisine yönlendirmek,

j) Piyasaya yeni çıkan, yeni özellikler eklenen ve satışı yapılacak ürünler hakkında bilgilendirme toplantılarına katılmak,

k) Hatalı ürünleri ayırmak ve ilgili birimlere göndermek,

l) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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