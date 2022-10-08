Sanfor Operatörü(Sanforcu) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sanfor Operatörü(Sanforcu) görev tanımı nedir, Sanfor Operatörü(Sanforcu) ne iş yapar, Sanfor Operatörü(Sanforcu) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sanfor Operatörü(Sanforcu) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sanfor Operatörü(Sanforcu) Tanımı;

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Sanfor Operatörü(Sanforcu) Maaşı Ne Kadar? 2022 Sanfor Operatörü(Sanforcu) Maaşları

Sanfor Operatörü(Sanforcu) maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Sanfor Operatörü(Sanforcu) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sanfor Operatörü(Sanforcu) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.45

Meslek Adı :

Sanfor Operatörü(Sanforcu)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sanfor makinesini kullanarak kumaşların mukavemet gücünü arttırmak için işlem yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sanforcu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sanfor makinesini kullanıma hazırlamak,

b) Gelen kumaş türüne/boyutlarına göre makine ayarlarını yapmak,

c) Paletli/iğneli sanfor makinelerinde kumaşın banda girmesini sağlamak,

d) Kazan ısısının ayarını yapmak,

e) Makinede işlem gören kumaşlara nezaret etmek,

f) İşlem görmüş kumaşları kalite kontrole yönlendirmek,

g) Çalışma alanının temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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