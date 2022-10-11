Şans Oyunları Satış Elemanı (Seyyar) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şans Oyunları Satış Elemanı (Seyyar) görev tanımı nedir, Şans Oyunları Satış Elemanı (Seyyar) ne iş yapar, Şans Oyunları Satış Elemanı (Seyyar) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şans Oyunları Satış Elemanı (Seyyar) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şans Oyunları Satış Elemanı (Seyyar) Tanımı;

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Şans Oyunları Satış Elemanı (Seyyar) Maaşı Ne Kadar? 2022 Şans Oyunları Satış Elemanı (Seyyar) Maaşları

Şans Oyunları Satış Elemanı (Seyyar) maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Şans Oyunları Satış Elemanı (Seyyar) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şans Oyunları Satış Elemanı (Seyyar) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9520.04

Meslek Adı :

Şans Oyunları Satış Elemanı (Seyyar)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Cadde/sokak Ve İlgili Satış Ve Hizmet Çalışanları

Meslek Grubu :

Sokak Satıcıları (Gıda Hariç)

Meslek Birim Grubu :

Sokak Satıcıları (Gıda Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Müşterilere piyango biletleri ve kazı kazan kartlarının satışını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şans Oyunları Satış Elemanı (seyyar), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satışını yapacağı piyango biletleri, kazı kazan kartlarının tür ve âdetini belirleyip satın almak,

b) Aldığı biletleri satmak için yer belirlemek,

c) Belirlenen yerde masa tabure ile tezgâh kurmak,

d) Müşterilerine şans oyunları, piyango biletleri ve kazı kazan kartlarının satışını yapmak,

e) Müşterilerine oyunlar hakkında bilgiler vermek,

f) Çıkan ikramiyelerde yetkisi ve imkânı olanları ödemek/yenisi ile değiştirmek,

g) Elinde kalan biletleri gününden önce iade etmek,

h) Yeni çıkan oyunları takip etmek, kurallarını öğrenmek,

i) Çekiliş sonuç listelerini isteyen müşterilere vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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