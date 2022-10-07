Santrifüj Döküm Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Santrifüj Döküm Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Santrifüj Döküm Makinesi Operatörü ne iş yapar, Santrifüj Döküm Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Santrifüj Döküm Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Santrifüj Döküm Makinesi Operatörü Tanımı;

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Santrifüj Döküm Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Santrifüj Döküm Makinesi Operatörü Maaşları

Santrifüj Döküm Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Santrifüj Döküm Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Santrifüj Döküm Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.39

Meslek Adı :

Santrifüj Döküm Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Borular, fren tamburları, kovanlar ve diğer silindir şeklindeki metal ürünleri döken bir santrifüj döküm makinesini çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Santrifüj Döküm Makinesi Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kalıpları santrifüjleme mekanizmasına yerleştirmek,

b) Kalıbın içindeki pislikleri ve metal parçalarını fırça ile temizlemek,

c) Kalıbı ucuna kapağı yerleştirmek ve bağlamak,

d) Kaynak şalaması ile kalıbı önceden ısıtmak,

e) Makineyi çalıştırıp, dönen kalıbın iç yüzüne izolasyon etkili madde püskürtmek,

f) Kepçe ile kalıba erimiş metali dökmek ve metalin kalıbın iç yüzüne donmaması için gereken zaman kadar kalıbı dönmeye bırakmak,

g) Kalıbın kapağını açmak ve pense yada hidrolik kriko kullanarak dökümü kalıptan çıkartmak,

h) Kalıbın istenilen hızda dönmesi için makineyi ayarlayabilir ve kontrol edebilir,

i) Çok işlemli (indeksli tip) bir santrifüjlü döküm makinesinde tek işlem yapabilir,

j) Yukarıdaki görevlerden yalnız birisini de yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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