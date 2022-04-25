Şap İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şap İşçisi görev tanımı nedir, Şap İşçisi ne iş yapar, Şap İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şap İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şap İşçisi Tanımı;

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Şap İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Şap İşçisi Maaşları

Şap İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Şap İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şap İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7114.09

Meslek Adı :

Şap İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Beton Dökme, Beton Perdahlama Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Beton yapıların yüzlerini şaplayan ve yeni dökülmüş beton satıhları düzelten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şap İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Beton yüzündeki çıkıntı, tümsek ve tel parçalarını bir keski ve çekiçle kesmek,

b) Delikleri ve kırık köşeleri ıslatmak,

c) Delik ve kırıkların içlerine harç yayıp ve satıhlarını bir mala veya mastarla düzeltmek sureti ile doldurmak,

d) Beton yüzlerin arızalarını, ıslatmak veya üzerine kum, çimento ve su karışımlı bir sıvı tatbik etmek ve bir zımpara taşı aşındırmak sureti ile gidermek,

e) Düzeltilen beton yüzünü ıslak bir fırça ile silerek temizlemek,

f) Yeni dökülmüş beton kısımların yüzlerini düzeltmek ve tesviye etmek için tesviye latası ve mastar kullanmak,

g) Köşelere şekil vermek için kenar düzeltmeye mahsus özel aletler tatbik etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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