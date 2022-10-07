Saraç Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Saraç görev tanımı nedir, Saraç ne iş yapar, Saraç olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Saraç mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Saraç Tanımı;

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Saraç Maaşı Ne Kadar? 2022 Saraç Maaşları

Saraç maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Saraç maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Saraç iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7536.20

Meslek Adı :

Saraç

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Koşum ve eğer takımları yada çanta , cüzdan ve diğer saraciye ürünleri üretme ve süsleme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Saraç, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Modele uygun malzeme ve aksesuar seçmek,

b) Çeki veya binek hayvanlarının eğer, hamut koşum takımlarının uygun deri malzeme kullanarak yapmak, işlemek ve süslemek,

c) At başlığı, tabanca kılıfı, fişeklik, kemer para çantaları ve benzeri ürünler yapmak,

d) Eksilen biten malzemeleri tedarik etmek,

e) Çalışma alanın tertip ve temizliğini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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