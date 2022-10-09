Saraciye Dikişçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Saraciye Dikişçisi görev tanımı nedir, Saraciye Dikişçisi ne iş yapar, Saraciye Dikişçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Saraciye Dikişçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Saraciye Dikişçisi Tanımı;

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Saraciye Dikişçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Saraciye Dikişçisi Maaşları

Saraciye Dikişçisi maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Saraciye Dikişçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Saraciye Dikişçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8156.09

Meslek Adı :

Saraciye Dikişçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı, Çanta, Kemer Vb. Yapımı İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, saraciye imalatında, dikiş makinesi ve yardımcı aparatlarını kullanarak ürün parçalarını birleştirme ve her türlü dikiş işlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Saraciye Dikişçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineyi dikişe hazırlamak (Makine arızalarını kontrol etmek, makineye iğne takmak, iğne ucunda çapak olup olmadığını kontrol etmek, çağanoz ayarı yapmak, pedal ayarı yapmak, iplik tansiyon ayarı yapmak, mekik iplik ayarı yapmak, dikiş büyüklüğü ayarı yapmak, baskı ayarı yapmak, siper ayarı yapmak),

b) Ürün dikimi yapmak (İplik takmak, çatma, fitil kapatma, zigzag dikişleri yapmak, astarları birleştirmek, aparat çekmek, biye dikmek, son tur dikişi dikmek) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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