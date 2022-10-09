Saraciye Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Saraciye Montajcısı görev tanımı nedir, Saraciye Montajcısı ne iş yapar, Saraciye Montajcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Saraciye Montajcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Saraciye Montajcısı Tanımı;

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Saraciye Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Saraciye Montajcısı Maaşları

Saraciye Montajcısı maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Saraciye Montajcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Saraciye Montajcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8156.12

Meslek Adı :

Saraciye Montajcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı, Çanta, Kemer Vb. Yapımı İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Saraciye montajcısı kendi başına ve belirli bir süre içerisinde işyerinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: Makinede ve elde birleştirme işlemlerini, ürün yapım işlemlerini, üretimde kontrol işlemlerini, saraciye ürünlerinin montajını dikim işlemlerini vb. görev ve işlemleri yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Saraciye Montajcısı;işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yeterli ve kesit görünüşler çizmek,

b) İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak,

c) İşçi sağlığı mevzuatı uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak,

d) Saraciyede ölçü almak,

e) Temel kesim yapmak,

f) Deride inceltme işlemleri yapmak,

g) Tezgâh işlemleri yapmak,

h) Temel dikiş makinelerinde dikmek,

i) Makine süslemeli yapmak,

j) Elde birleştirme yapmak,

k) Makinede birleştirme yapmak,

l) Astarlama yapmak,

m) Besleme-sertleştirme yapmak,

n) Üretimde son kontrol yapmak,

o) Klasik erkek kemeri yapmak,

p) Kancalı Anahtarlık yapmak

q) Bayan çantası yapmak

r) Evrak çantası yapmak

s) Erkek cüzdanı yapmak

t) Bayan Cüzdanı yapmak

u) Hidrolik devreli makinelerin bakımını yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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