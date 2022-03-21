Saraciye Üretim Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Saraciye Üretim Teknisyeni görev tanımı nedir, Saraciye Üretim Teknisyeni ne iş yapar, Saraciye Üretim Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Saraciye Üretim Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Saraciye Üretim Teknisyeni Tanımı;

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Saraciye Üretim Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Saraciye Üretim Teknisyeni Maaşları

Saraciye Üretim Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Saraciye Üretim Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Saraciye Üretim Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3139.15

Meslek Adı :

Saraciye Üretim Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İşlem Kontrol Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Saraciye işlerinde tasarım, kesim, dikim montaj, kalite kontrol ve bakım ayar işlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Saraciye Üretim Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmak,

b) Bilgisayarda doküman hazırlamak,

c) Geometrik çizim yapmak,

d) Görünüş çıkarmak,

e) Ayakkabıda Ölçü Almak,

f) Saraciyede ölçü almak,

g) Ayakkabı temel Profili çıkarmak,

h) Bayan çanta modeli çıkarmak,

i) Kapalı Gova modeli çıkarmak,

j) Maskaretsiz molyer modeli çıkarmak,

k) Temel kesim yapmak,

l) Deride inceltme işlemleri yapmak,

m) Tezgâh işlemleri yapmak,

n) Temel dikiş makinelerinde dikmek,

o) Kemer yapmak,

p) Bayan çanta yapmak,

q) Gova saya yapmak,

r) Molyer saya yapmak,

s) Elde gova montajı yapmak,

t) Elde molyer montajı yapmak,

u) El süslemeleri yapmak,

v) Makine süslemeleri yapmak,

w) Elde birleştirme yapmak,

x) Makinede birleştirme yapmak,

y) Astarlama yapmak,

z) Besleme-sertleştirme yapmak,

aa) Saraciye Malzeme kontrolü yapmak,

bb) Klasik erkek kemeri yapmak,

cc) Örgü Kemer yapmak,

dd) Kancalı anahtarlık yapmak,

ee) Bayan çantası yapmak,

ff) Bayan çantası yapmak,

gg) Bayan cüzdanı yapmak,

hh) Bayan cüzdanı yapmak,

ii) Spor kemer yapmak,

jj) El düğümü kemer yapmak,

kk) Cep telefonu kılıfı yapmak,

ll) Bozuk para cüzdanı yapmak,

mm) Fantezi çanta yapmak,

nn) Fantezi çanta yapmak,

oo) Erkek cüzdanı yapmak,

pp) Saraciye modelleri araştırmak,

qq) Saraciye modelleri geliştirmek,

rr) Kemer kalıbı çıkarmak,

ss) Çanta kalıbı çıkarmak,

tt) Cüzdan kalıbı çıkarmak,

uu) Küçük ürün kalıbı çıkarmak,

vv) Kösele kemer yapmak, ww) Üretimde kontrol yapmak,

xx) Malzeme testi yapmak,

yy) Saraciyede finisaj yapmak,

zz) Parçalı kemer yapmak,

aaa) Maliyet hesabı ve paketleme yapmak,

bbb) Pasaportluk yapmak,

ccc) Okul çantası yapmak,

ddd) Okul çantası yapmak,

eee) Evrak çantası yapmak,

fff) Evrak çantası yapmak,

ggg) Kasalı bond çanta yapmak,

hhh) Kasalı bond çanta yapmak,

iii) Yardımcı malzeme testi yapmak,

jjj) Basit elektrik işlemlerini yapmak,

kkk) Hidrolik devreli makinelerinin bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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