Şarap İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şarap İmal İşçisi görev tanımı nedir, Şarap İmal İşçisi ne iş yapar, Şarap İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şarap İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şarap İmal İşçisi Tanımı;

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Şarap İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Şarap İmal İşçisi Maaşları

Şarap İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Şarap İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şarap İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.04

Meslek Adı :

Şarap İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Şarap yapımında çeşitli görevler yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şarap İmal İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dökme yada salkım üzümleri ezilmesi ve preslenmesi için taşıyan konveyöre yüklemek,

b) Portatif pompayı tanklar arasına bağlayarak şarap ve alkolün fermantasyon ve alkol tanklarından depolama tankına pompalanması için vanaları açmak,

c) Şıradan üzüm usaresini ayıran presi çalıştırmak,

d) Tortulardan şarabı ayırarak tortuların toplanması için filtreleri çalıştırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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