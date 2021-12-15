Şardon Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Şardon Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Şardon Makinesi Operatörü ne iş yapar, Şardon Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şardon Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şardon Makinesi Operatörü Tanımı;

Şardon makinesi kullanarak kumaşın dokusuna işlem yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Şardon Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Şardon Makinesi Operatörü Maaşları

Şardon Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 4.500 - TL’dir. En düşük Şardon Makinesi Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şardon Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Şardon Makinesi Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Şardon Makinesi Operatörü Ne İş Yapar?

Şardon Makinesi Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineyi kullanıma hazırlamak,

b) Şardon yapılacak kumaşlarla ilgili bilgileri almak,

c) Bilgisayardan şardon makinesinin ayarlarını yapmak,

d) Kumaşı makineye vermek,

e) Şardon makinesinin çalışmasına nezaret etmek,

f) İşlemi tamamlanan kumaşları kalite kontrole göndermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Şardon Makinesi Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Şardon Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Şardon Makinesi Operatörü mesleğinin meslek kodu 8152.49 olarak belirlenmiştir

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