Şarj İşçisi (Kupola Ocağı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şarj İşçisi (Kupola Ocağı) görev tanımı nedir, Şarj İşçisi (Kupola Ocağı) ne iş yapar, Şarj İşçisi (Kupola Ocağı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şarj İşçisi (Kupola Ocağı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şarj İşçisi (Kupola Ocağı) Tanımı;

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Şarj İşçisi (Kupola Ocağı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Şarj İşçisi (Kupola Ocağı) Maaşları

Şarj İşçisi (Kupola Ocağı) maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Şarj İşçisi (Kupola Ocağı) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şarj İşçisi (Kupola Ocağı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.43

Meslek Adı :

Şarj İşçisi (Kupola Ocağı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Eritilecek metalleri ve katalizör maddelerini (katkı maddeleri) kupola ocakları içine dolduran bir tesisi çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Şarj İşçisi (Kupola Ocağı) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Şarj tesisini kriko yardımıyla doldurulacak ocak önüne çekmek,

b) Kumanda tablosu üzerindeki butonları kullanarak şarj arabasını bunkerler (depo) altına getirmek,

c) Bunker kapaklarını açıp arabayı doldurmak,

d) Dolan arabayı tekrar hareket ettirerek ocak yanına götürüp araba içindeki malzemeyi ocağa boşaltmak,

e) Verilen reçetelere göre doldurulacak malzemeyi tartıp hazırlayabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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