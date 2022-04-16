Şarküteri Ürünleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şarküteri Ürünleri Satış Elemanı görev tanımı nedir, Şarküteri Ürünleri Satış Elemanı ne iş yapar, Şarküteri Ürünleri Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şarküteri Ürünleri Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şarküteri Ürünleri Satış Elemanı Tanımı;

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Şarküteri Ürünleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Şarküteri Ürünleri Satış Elemanı Maaşları

Şarküteri Ürünleri Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Şarküteri Ürünleri Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şarküteri Ürünleri Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.71

Meslek Adı :

Şarküteri Ürünleri Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çoğunlukla peynir, süt-süt ürünleri, bal vb. gıdaların bulunduğu şarküteri reyonunun tertip ve temizliğinden sorumlu olan, müşterilere ürünleri tanıtan ve satışı gerçekleştiren kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Şarküteri Ürünleri Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dolapların, soğutucuların ve çalıştığı alanın temizliğini yapmak,

b) Ürünlerin bozuk olup olmadığını kontrol etmek, bozuk ürünleri imha etmek üzere ayırmak,

c) Satışa sunulacak malları teslim almak, mal giriş kayıtlarını tutmak ve etiketlemek,

d) Reyondaki eksikleri tespit etmek ve tamamlamak, yeni gelen ürünleri reyondaki yerlerine yerleştirmek,

e) Müşteriye ürünler hakkında bilgi vermek, müşteriyi yönlendirmek,

f) Müşteriye istediği üründen istediği kadar tartıp, paketleyip, fiyat etiketini yapıştırıp vermek,

g) Müşterinin isteğine göre salam, pastırma vb. ürünleri dilimlemek,

h) Müşteriye şarküteri bölümüyle ilgili problemlerinin çözümünde yardımcı olmak, iade alımları yapmak,

i) Şarküteride bulunan malların miktarlarını kontrol ederek eksik olanları listelemek, getirilmesini sağlamak,

j) Ağzı kapalı kapta saklanması gereken ürünleri gereği gibi kapatıp dolaba koymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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