Sarma Makinesi İşçisi (Boru Tecridi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Sarma Makinesi İşçisi (Boru Tecridi) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Sarma Makinesi İşçisi (Boru Tecridi) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Sarma Makinesi İşçisi (Boru Tecridi) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Sarma Makinesi İşçisi (Boru Tecridi) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Sarma Makinesi İşçisi (Boru Tecridi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Sarma Makinesi İşçisi (Boru Tecridi) Maaşları

Sarma Makinesi İşçisi (Boru Tecridi) maaşı ortalama olarak aylık 6326,5_TL'dir. En düşük Sarma Makinesi İşçisi (Boru Tecridi) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8400_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sarma Makinesi İşçisi (Boru Tecridi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8189.05

Meslek Adı :

Sarma Makinesi İşçisi (Boru Tecridi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dış etkenlerden korumak veya ısı kaybını önlemek gayesi ile boruları ziftli bez ile saran bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sarma Makinesi İşçisi (Boru Tecriti) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ziftli bez sarılacak boruyu yardımcı işçilerle birlikte veya daha başka usullerle sargı motoru ile punta arasına yerleştirmek,

b) Borunun bir ucunu motordaki ayna dişlilerine, diğer ucunu da puntaya koymak ve anahtar kullanarak sabitleştirmek,

c) Ray üzerinde hareket eden zift arabası deposuna zift doldurmak,

d) Bez rulosunu arabadaki makaralara takmak,e) Bezin ucunu merdanelerden ve zift kazanından geçirerek dışarıda bulunan boruya sarmak,

f) Şaltere basarak sarma motorunu çalıştırmak ve borunun kendi ekseni etrafında dönmesini sağlamak,

g) Zift arabasını ray üzerinde ağır ağır hareket ettirerek dönen boru üzerine ziftli bezin sarılmasını temin etmek,

h) Sarılan bezi boru nihayetinde bıçakla kesmek,

i) Bez sarılan boruyu makineden almak için makinenin ayna ve puntasını gevşetmek ve boruyu dışarı almak,

j) Borunun iki ucunu tıkaçla tıkamak ve boruyu kireç kazanına daldırıp çıkartarak sarılan bezin kireçle kaplanmasını temin etmek,

k) İş bitiminde kullandığı teçhizatın ve avadanlıkların bakım ve temizliğini yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Sarma Makinesi İşçisi (Boru Tecridi) maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?