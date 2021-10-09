Satış Pazarlama Şefi Maaşı Ne Kadar? 2021 Şefi Maaşları ve İş İlanları

Satış Pazarlama Şefi görev tanımı nedir, Satış Pazarlama Şefi ne iş yapar, Satış Pazarlama Şefi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Satış Pazarlama Şefi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Satış Pazarlama Şefi Tanımı;

Mağazayı işletme, mağaza içi koordinasyonu sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Satış Pazarlama Şefi Maaşı Ne Kadar? 2021 Satış Pazarlama Şefi Maaşları

Satış Pazarlama Şefi maaşı ortalama aylık 3.860 - TL’dir. En düşük Satış Pazarlama Şefi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Satış Pazarlama Şefi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Satış Pazarlama Şefi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Satış Pazarlama Şefi Ne İş Yapar?

Satış Pazarlama Şefi ,İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Pazarlama Şefi Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza Vb. Bölüm Sorumluları (Şefleri)

Satış Pazarlama Şefi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Satış Pazarlama Şefi mesleğinin meslek kodu 5222.02 olarak belirlenmiştir



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