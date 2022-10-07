Savurma Döküm Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Savurma Döküm Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, Savurma Döküm Makinesi İşçisi ne iş yapar, Savurma Döküm Makinesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Savurma Döküm Makinesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Savurma Döküm Makinesi İşçisi Tanımı;

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Savurma Döküm Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Savurma Döküm Makinesi İşçisi Maaşları

Savurma Döküm Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Savurma Döküm Makinesi İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Savurma Döküm Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.40

Meslek Adı :

Savurma Döküm Makinesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Savurma usulü İle motor aksamı döken bir döküm makinesini çalışmaya hazırlayan ve çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Savurma Döküm Makinesi İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Kullanacağı kokil kalıbını döküm makinesine takmak,

b) Yatakları yağlamak,

c) Dökülecek parça kabına uygun flanjı takmak ve makineyi çalıştırmak,

d) Kalıp içini, dökümün yapışmaması için fırça ile yağlamak,

e) Erimiş madeni kalıba akıtmak,

f) Su vanasını açarak makinenin ısınmasını önlemek,

g) Dökümün soğuyup soğumadığını kontrol etmek,

h) Soğuyan parçaları kalıptan çıkarmak ve ilgililere teslim etmek,

i) İş bitiminde makinenin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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