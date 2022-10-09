Saya Dikici (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Saya Dikici (Makine İle) görev tanımı nedir, Saya Dikici (Makine İle) ne iş yapar, Saya Dikici (Makine İle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Saya Dikici (Makine İle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Saya Dikici (Makine İle) Tanımı;

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Saya Dikici (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Saya Dikici (Makine İle) Maaşları

Saya Dikici (Makine İle) maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Saya Dikici (Makine İle) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Saya Dikici (Makine İle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8156.08

Meslek Adı :

Saya Dikici (Makine İle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı, Çanta, Kemer Vb. Yapımı İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ayakkabıların umumiyetle deriden yapılan saya kısımlarını dikmek için ayak veya elektrik motoru ile çalışan bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Saya Dikici (Makine İle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinenin makara takılan yerine ve mekiğine özel iplik geçirerek sarmak,

b) İpliği makine kılavuzlarından ve iğne deliğinden geçirmek,

c) İpliğin gerginliğini ayarlamak,

d) Sayanın dikilecek kısımlarını makineye sürerek iğne altında yürütmek,

e) Boşalan makaraları ve kırılan iğneleri yenileriyle değiştirmek,

f) Kullanılan makinenin veya dikilen saya parçalarının tipine göre (yatık, silindirik, frenli veya mackay makinelerini kullananlar veya maskaret, flota, fort, gamma ve çatı gibi saya parçalarını dikişle birleştirenler, gibi) ihtisası bulabilir ve o suretle ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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