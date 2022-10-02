Sayaç Ayar, Ölçü Kontrol Ve Tamir Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Sayaç Ayar, Ölçü Kontrol Ve Tamir Teknisyeni Tanımı;

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Sayaç Ayar, Ölçü Kontrol Ve Tamir Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Sayaç Ayar, Ölçü Kontrol Ve Tamir Teknisyeni Maaşları

Sayaç Ayar, Ölçü Kontrol Ve Tamir Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sayaç Ayar, Ölçü Kontrol Ve Tamir Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sayaç Ayar, Ölçü Kontrol Ve Tamir Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7311.22

Meslek Adı :

Sayaç Ayar, Ölçü Kontrol Ve Tamir Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Hassas Alet Yapımcıları Ve Tamircileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elektrik, doğal gaz, su vb. sayaçların ayar, kalibrasyon, tamir ve bakımı ile ilgili işlemleri, testini yapma ve rapor tutma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sayaç Ayar, Ölçü Kontrol ve Tamir Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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