Sayaç Okuma Elemanı (Doğal Gaz) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Sayaç Okuma Elemanı (Doğal Gaz) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Sayaç Okuma Elemanı (Doğal Gaz) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Sayaç Okuma Elemanı (Doğal Gaz) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Sayaç Okuma Elemanı (Doğal Gaz) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Sayaç Okuma Elemanı (Doğal Gaz) Maaşı Ne Kadar? 2022 Sayaç Okuma Elemanı (Doğal Gaz) Maaşları

Sayaç Okuma Elemanı (Doğal Gaz) maaşı ortalama olarak aylık 5926,5_TL'dir. En düşük Sayaç Okuma Elemanı (Doğal Gaz) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7600_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sayaç Okuma Elemanı (Doğal Gaz) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9623.03

Meslek Adı :

Sayaç Okuma Elemanı (Doğal Gaz)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Sayaç Okuyucular Ve Otomatik Satış Yapan Makinelerden Para Toplayanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Abonelerin periyodik olarak belirlenen tarihlerde adreslerine giden doğalgaz tüketimlerini taşınabilir el terminalicihazı ile faturalandıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sayaç Okuma Elemanı (Doğal Gaz), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Abone adresine giderek, sayaç üzerindeki barkodu okutmak,

b) El terminalinin bu aboneyle ilgili bilgilerinin bulmasını sağlamak,

c) Sayaç üzerindeki mevcut endeks girmek,

d) Sayaçla ilgili belirtilmesi gereken durumlar varsa seçmek ve kaydını yapmak,

e) Abonelerin sayaçları okunduğu anda bilgilerin online olarak sisteme geçmesini sağlamak ve anında fatura çıkartmak,

f) Okunan fatura bilgilerini müşteri adreslerine bırakmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Sayaç Okuma Elemanı (Doğal Gaz) maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?