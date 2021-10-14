Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik) görev tanımı nedir, Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik) ne iş yapar, Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik) Tanımı;

Abonelerin periyodik olarak belirlenen tarihlerde adreslerine giden elektrik tüketimlerini endeksör cihazı ile faturalandıran kişidir.

Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik) Maaşı Ne Kadar? 2021 Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik) Maaşları

Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik) maaşı ortalama aylık 3.160 - TL’dir. En düşük Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.860 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik) Ne İş Yapar?

Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Endeksör cihazına yüklenen adreslere gitmek ve endeks okuma bilgilerini endeksör cihazına kaydetmek,

b) Gidilen adreste müşterilerin sayaç üzerindeki endeks cihazı yardımı ile okutmak, tüketim miktarını tespit etmek,

c) Müşteri sayacı üzerindeki son endeksi endeksör cihazının klavyesini kullanarak manuel olarak girişini yapmak,

d) Endeksör cihazına girilen endeks datası GPRS uygulaması ile GSM operatörü üzerinden bilgi işlem ana serverine ulaştırmak,

e) Bilgi işleme ulaşan endeks datası işlemci tarafından hesaplanarak aynı yoldan endeksör cihazında fatura bilgisini tespit etmek, ve fatura basımını gerçekleştirmek,

f) İşlemcinin hesap yapması ile de fatura bilgilerinin ana servere kaydedilmesini sağlamak,

g) Abonelerin sayaçları okunduğu anda bilgilerin online olarak sisteme geçmesini sağlamak ve anında fatura çıkartmak,

h) Endeksör cihazı ile okunan fatura bilgilerini müşteri adreslerine bırakmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik) Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Sayaç Okuyucular Ve Otomatik Satış Yapan Makinelerden Para Toplayanlar

Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik) mesleğinin meslek kodu 9623.02 olarak belirlenmiştir



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