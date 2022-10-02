Sayaç Tamir İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sayaç Tamir İşçisi görev tanımı nedir, Sayaç Tamir İşçisi ne iş yapar, Sayaç Tamir İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sayaç Tamir İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sayaç Tamir İşçisi Tanımı;

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Sayaç Tamir İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Sayaç Tamir İşçisi Maaşları

Sayaç Tamir İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sayaç Tamir İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sayaç Tamir İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7311.08

Meslek Adı :

Sayaç Tamir İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Hassas Alet Yapımcıları Ve Tamircileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Su mazot sayaçlarının bakım, ayar ve tamirlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sayaç Tamir İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Arızalı sayacı kontrol ederek arızanın sebebini tespit etmek,

b) El avadanlıkları kullanarak arızalı sayacın parçalarını sökmek,

c) Sökülen parçaları benzin yada mazotla yıkayarak temizlemek,

d) Arızayı meydana getiren parçaları ayırmak ve bu parçaları metal işleyen tezgahları çalıştırarak veya çeşitli tip el avandanlıkları kullanarak tamir etmek,

e) Tamiri imkansız olan parçaların yerine yenilerini temin etmek,

f) Parçaları tekrar monte etmek,

g) Montesi tamamlanan sayacın çalışma ayarlarını yapmak ve sayaçtan su veya mazot geçirerek çalışmasını kontrol etmek,

h) Sayaçlarda meydana gelen tıkanıkları açmak,

i) Donan sayaçları ısıtmak suretiyle tekrar çalışır duruma getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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