Şeker Tasfiye Makinesi Operatörü (Devamlı İşleyen) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şeker Tasfiye Makinesi Operatörü (Devamlı İşleyen) görev tanımı nedir, Şeker Tasfiye Makinesi Operatörü (Devamlı İşleyen) ne iş yapar, Şeker Tasfiye Makinesi Operatörü (Devamlı İşleyen) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şeker Tasfiye Makinesi Operatörü (Devamlı İşleyen) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şeker Tasfiye Makinesi Operatörü (Devamlı İşleyen) Tanımı;

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Şeker Tasfiye Makinesi Operatörü (Devamlı İşleyen) Maaşı Ne Kadar? 2022 Şeker Tasfiye Makinesi Operatörü (Devamlı İşleyen) Maaşları

Şeker Tasfiye Makinesi Operatörü (Devamlı İşleyen) maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Şeker Tasfiye Makinesi Operatörü (Devamlı İşleyen) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şeker Tasfiye Makinesi Operatörü (Devamlı İşleyen) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.05

Meslek Adı :

Şeker Tasfiye Makinesi Operatörü (Devamlı İşleyen)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Birbirini takip eden işlemlerle, pancar şekeri tasfiye etmede kullanılan bir seri otomat otomatik makinenin çalışmalarını kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şeker Tasfiye Makinesi Operatörü (Devamlı İşleyen) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Malzemelerin ve şeker şerbetinin makinelerine giriş, çıkışını kontrol etmek ve gerekli ısı ayarlarını yapmak,

b) Tasfiye işlemini kolaylaştırmak üzere, verilen talimat veya kendi kanaatine göre kimyevi maddeler ilave etmek,

c) İşlem sırasında gördüğü hataları düzeltmek veya ustabaşına bildirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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