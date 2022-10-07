Şekillendirme Makinesi Operatörü-Metal Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şekillendirme Makinesi Operatörü-Metal görev tanımı nedir, Şekillendirme Makinesi Operatörü-Metal ne iş yapar, Şekillendirme Makinesi Operatörü-Metal olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şekillendirme Makinesi Operatörü-Metal mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şekillendirme Makinesi Operatörü-Metal Tanımı;

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Şekillendirme Makinesi Operatörü-Metal Maaşı Ne Kadar? 2022 Şekillendirme Makinesi Operatörü-Metal Maaşları

Şekillendirme Makinesi Operatörü-Metal maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Şekillendirme Makinesi Operatörü-Metal maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şekillendirme Makinesi Operatörü-Metal iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.66

Meslek Adı :

Şekillendirme Makinesi Operatörü-Metal

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sıcak biyetlerden dikişsiz boru, yuvarlak, yassı veya gayri muntazam kesitli çubuklar meydana getirerek bir hidrolik presi kuran ve çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şekillendirme Makinesi Operatörü (Metal) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Proje ve diğer şartnameleri incelemek,

b) Kalıp, biyet kabı ve mandrel seçerek bunları prese bağlamak,

c) Sıcak biyetin fırından çıkarılarak biyet kabına atılması için emir vermek, d) Biyet kabına üzerine baskı tertibatının getirilmesi için emir vererek pres tokmağını baskı tertibatı üzerine indirerek biyetin yayılarak kap içerisine iyice oturmasını sağlamak,

e) Pres tokmağının inişini lövyeler ve pedallarla düzenleyerek biyetin kılavuzlardan geçmesini ve şekillendirme işleminin hızını düzenlemek,

f) Metalin yırtılmasını ve kabın cidarlarına yapışmasını önlemek,

g) Pres tokmağını üst noktaya kaldırarak geri kalan parçaların kesilmesi için kesici bir tertibatı aşağıya doğru indirip meydana gelen boruyu veya boru seksiyonunu kılavuzlardan ayırmak,

h) Boruların sayısını, meydana getirilen boru çaplarını ve çekilen metalin cinsini kayıt etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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