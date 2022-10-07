Sementasyon Tavcısı-Metal Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sementasyon Tavcısı-Metal görev tanımı nedir, Sementasyon Tavcısı-Metal ne iş yapar, Sementasyon Tavcısı-Metal olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sementasyon Tavcısı-Metal mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sementasyon Tavcısı-Metal Tanımı;

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Sementasyon Tavcısı-Metal Maaşı Ne Kadar? 2022 Sementasyon Tavcısı-Metal Maaşları

Sementasyon Tavcısı-Metal maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Sementasyon Tavcısı-Metal maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sementasyon Tavcısı-Metal iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.57

Meslek Adı :

Sementasyon Tavcısı-Metal

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kimyasal işlemler, ısıtma ve su verme yada soğutma gibi aşağıdaki yöntemlerden biri ile yumuşak esaslı çelik eşyaların yüzeylerini sertleştiren ve kırılmaz duruma getiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sementasyon Tavcısı (Metal) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Karbonlu malzeme içine paketlenmiş çelik eşyayı önceden belirlenmiş çelik eşyayı önceden belirlenmiş ısıda belirli bir zaman içinde fırın tip bir ocakta (karbonlama) tavlayarak su vermek,

b) Çelik eşyaları sıcak potasyum yada sodyum siyanür banyosuna tel sepetler içinde daldırarak belirli bir ısıda, istenilen zamanda tavlamak (siyanürleme),

c) Çelik eşyaları imbikli tip bir fırında amonyak gazı ile (Nitratlama) belirli bir ısıda istenilen zamanda tavlayıp ve yavaşça soğumaya bırakmak,

d) Diğer semente etme yöntemlerini kullanabilir. Özel tip bir eşyanın sementasyonunda ihtisası olabilir yada özel tip sementasyon yöntemini kullanmada ihtisası olabilir ve buna göre sınıflandırılabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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