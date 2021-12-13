Sentetik Elyaf İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları İş İlanları

Sentetik Elyaf İmal İşçisi görev tanımı nedir, Sentetik Elyaf İmal İşçisi ne iş yapar, Sentetik Elyaf İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sentetik Elyaf İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sentetik Elyaf İmal İşçisi Tanımı;

Sıvı halindeki bir eriyiği incecik deliklerden sertleştirici bir asit banyosuna basarak tekstil ipliği yapan ve bükülmemiş lifler halinde saran bir makineyi kullanan kişidir.

Sentetik Elyaf İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Sentetik Elyaf İmal İşçisi Maaşları

Sentetik Elyaf İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 3.900- TL’dir. En düşük Sentetik Elyaf İmal İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sentetik Elyaf İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Sentetik Elyaf İmal İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Sentetik Elyaf İmal İşçisi Ne İş Yapar?

Sentetik Elyaf İmal İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineyi çalıştırıp, lifler asit banyosundan geçtikçe uçlarını yakalamak,

b) Birkaç fitilin ucunu bir araya getirip bunu bir kılavuz makarasının üzerinden geçirip bir bobin, kasnak veya benzeri sarma makarasına bağlamak,

c) İşlemi diğer liflerle de tekrar etmek,

d) Kopan ipleri ekleyip, dolan makaraları boşlarıyla değiştirmek,

e) İpleri santrifüj gücüyle çekip özel bir kutuya dolduran bir makineyi de çalıştırabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sentetik Elyaf İmal İşçisi Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Sentetik Elyaf İmal İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Sentetik Elyaf İmal İşçisi mesleğinin meslek kodu 8151.46 olarak belirlenmiştir

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