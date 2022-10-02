Sepet Örücü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sepet Örücü görev tanımı nedir, Sepet Örücü ne iş yapar, Sepet Örücü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sepet Örücü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sepet Örücü Tanımı;

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Sepet Örücü Maaşı Ne Kadar? 2022 Sepet Örücü Maaşları

Sepet Örücü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sepet Örücü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sepet Örücü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7317.09

Meslek Adı :

Sepet Örücü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Ağaç, Sepetçilik Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sepet örme ile ilgili hazırlık işlemlerini yapan, uygun araç gereç ile tekniğe uygun olarak sepet ören kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sepet Örücü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sepetin kullanılış amacı, şekli ve büyüklüğüne göre kullanılacak dallar ve sayıları dikkate alınarak yuvarlak mı oval mi başlanacağını belirlemek

, b) Yarılmış dallar arasından dal geçirmek,

c) Dalları yatay ve dikey üst üste koymak,

d) Kafes şeklinde örerek taban örmek,

e) Tahta taban üzerine taban örmek,

f) Gövde örme teknikleri ile (ikileme üçleme dörtleme zincir örgüler fantezi örgüler) gövde örgüsü yapmak,

g) Ağız kapatma teknikleri (bordürler) (basit ağız kapatma tekli kapatma örgülü ağız kapatma kenara yükseklik kazandıran örgülü ağız kapatmalar) ağız kapatmak,

h) Kenar yatay olan ve dış kenar üstüne dönen örgülü bordürler bağlanmış bordürler ve kasnaklı kapatma taban bordürleri ağızı kapatmak,

i) Modele göre tek veya çift yapılacak sap çubuklarının gövdeye yerleştirerek sap yapmak,

j) Halka şeklinde ya da yay şeklinde kulplar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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