Seramik Boyacısı (Daldırmayla) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Seramik Boyacısı (Daldırmayla) görev tanımı nedir, Seramik Boyacısı (Daldırmayla) ne iş yapar, Seramik Boyacısı (Daldırmayla) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Seramik Boyacısı (Daldırmayla) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Seramik Boyacısı (Daldırmayla) Tanımı;

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Seramik Boyacısı (Daldırmayla) Maaşı Ne Kadar? 2022 Seramik Boyacısı (Daldırmayla) Maaşları

Seramik Boyacısı (Daldırmayla) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Seramik Boyacısı (Daldırmayla) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Seramik Boyacısı (Daldırmayla) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7316.11

Meslek Adı :

Seramik Boyacısı (Daldırmayla)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tabela Yazıcılar, Dekoratif Boyacılar, Gravürcüler Ve Oymacılar (Asitle)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Seramik mutfak takımlarını bir solüsyona daldırarak sırla kaplayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Seramik Boyacısı (Daldırmayla) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tabak, çanak ve fincan gibi eşyayı maşa veya parmaklarıyla tutup içinde sıvı halinde sır bulunan bir küvete daldırmak,

b) Eşyayı çıkarıp sıvı halindeki sırın hemen üstüne tutarak sağa sola ve aşağı yukarı çevirip ve bu suretle her tarafın sırlanmasını ve sıvı fazlasının sızmasını sağlamak,

c) Eşyayı rafa koyarak kurutup maşa veya parmak izlerini ovarak gidermek,

d) Kurumuş eşya üzerindeki sır fazlasını keçe bir disk kullanarak veya diğer usullerle gidermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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