Seramik Dekoratörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Seramik Dekoratörü görev tanımı nedir, Seramik Dekoratörü ne iş yapar, Seramik Dekoratörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Seramik Dekoratörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Seramik Dekoratörü Tanımı;

__

Seramik Dekoratörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Seramik Dekoratörü Maaşları

Seramik Dekoratörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Seramik Dekoratörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Seramik Dekoratörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7316.12

Meslek Adı :

Seramik Dekoratörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tabela Yazıcılar, Dekoratif Boyacılar, Gravürcüler Ve Oymacılar (Asitle)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Desenli kalıplar, çıkartmalar, lastik ıstampalar ve diğer benzeri malzemeleri kullanarak çömlek ve porselen eşya üzerine desenler aktaran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Seramik Dekoratörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Desenli kalıplardan püskürtme ve lastik ıstampalar veya çıkartmalar gibi yöntemler uygulayarak dekore edilecek eşyaya boya tatbik etmek,

b) Dekore edilen eşyayı kuruması için raflara yerleştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?