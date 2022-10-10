Seramik Karo Vitrifiye İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Seramik Karo Vitrifiye İmal İşçisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Seramik Karo Vitrifiye İmal İşçisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Seramik Karo Vitrifiye İmal İşçisi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Seramik Karo Vitrifiye İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Seramik Karo Vitrifiye İmal İşçisi görev tanımı nedir, Seramik Karo Vitrifiye İmal İşçisi ne iş yapar, Seramik Karo Vitrifiye İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Seramik Karo Vitrifiye İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Seramik Karo Vitrifiye İmal İşçisi Tanımı;

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Seramik Karo Vitrifiye İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Seramik Karo Vitrifiye İmal İşçisi Maaşları

Seramik Karo Vitrifiye İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Seramik Karo Vitrifiye İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Seramik Karo Vitrifiye İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Seramik Karo Vitrifiye İmal İşçisi İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.63

Meslek Adı :

Seramik Karo Vitrifiye İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Seramik karo ve vitrifiye ürünlerin üretiminde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Seramik Karo Vitrifiye İmal İşçisi; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Otomatik pres kalıplardan baskı ile şekillendirilen ve banttan gelen seramik karolara nezaret etmek, bozuk olanları banttan almak,

b) Karoların fırınlarda kurutulma işlemine nezaret etmek, bozulan ürünleri ayırmak,

c) Kuruyan karoların sırlanması işlemlerine nezaret etmek,

d) Sırlanan karoların fırılarda pişirilmesi işlemine nezaret etmek,

e) Çıkan ürünlerin kalite kontrol ve paketlenmesi işlemlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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