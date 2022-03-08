Seramik Sırlama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Seramik Sırlama Makinesi Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Seramik Sırlama Makinesi Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Seramik Sırlama Makinesi Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Seramik Sırlama Makinesi Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Seramik Sırlama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Seramik Sırlama Makinesi Operatörü Maaşları

Seramik Sırlama Makinesi Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 5376,5_TL'dir. En düşük Seramik Sırlama Makinesi Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Seramik Sırlama Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.58

Meslek Adı :

Seramik Sırlama Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Seramik üretimi aplikasyon bölümünde bant üzerinde gelen toprak plakaların (preslenmiş masse) üzerlerinin talep edilen renk ve özelliklerde özel hazırlanmış sır maddesi ile kaplanmasını sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Seramik Sırlama Makinesi Operatörü,İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sırlama makinasını günlük kullanıma hazırlamak,

b) Ürüne uygun ingop ve sırları temin etmek ve kullanıma hazırlamak,

c) Sır kazanlarını sır makinasındaki yuvalarına yerleştirmek,

d) Sır kazanından kaplama kampanalarına pompa ile sır akışı sağlamak,

e) Banttan gelen ve kampana altından geçen ham karoların sır ile kaplanmasını sağlamak,

f) Defolu ürün tespiti yapmak,makinayı durdurarak, defolu karoları ayırmak,

g) Karo geliş bantının hız ayarını yapmak,

h) Sırlama işleminde olası sorunlarını tespit ederek gidermek,

i) Makinanın ve Bantın fotosel ayarlarını yapmak,

j) Makinanın ve bantların temizlik,bakım ve yağlamasını yapmak,

k) Periyodik sistem baklımlarının yapılmasını sağlamak ve bakım işlemlerine nezaret etmek,

l) İşlemler konusunda amirini bilgilendirmek,

m) Vardiya bilgilerini kaydetmek ve görevi bir sonraki vardiya görevlisine devretmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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