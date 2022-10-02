Seramik Süsleyici (Püskürtmeyle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Seramik Süsleyici (Püskürtmeyle) Tanımı;

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Seramik Süsleyici (Püskürtmeyle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Seramik Süsleyici (Püskürtmeyle) Maaşları

Seramik Süsleyici (Püskürtmeyle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Seramik Süsleyici (Püskürtmeyle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Seramik Süsleyici (Püskürtmeyle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7316.13

Meslek Adı :

Seramik Süsleyici (Püskürtmeyle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tabela Yazıcılar, Dekoratif Boyacılar, Gravürcüler Ve Oymacılar (Asitle)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çömlek ve porselen eşya, tuğla veya karolar üzerine boya veya bir solüsyon içine daldırılması güç olan büyük parçaların yüzüne sır püskürten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Seramik Süsleyici (Püskürtmeyle) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Püskürtme tabancasının deposunu istenilen renk boya veya sır solüsyonuyla doldurmak,

b) Depoyu tabancaya, tabancayı da hava hortumuna bağlamak,

c) Kompresörü çalıştırmak veya kompresör vanasını açmak,

d) Tetiği çekip sıvı halindeki boya veya sırı eşyanın yüzüne doğru püskürtmek,

e) Eşyayı bir rafa koyarak kurutmak,

f) Tabanca ve hortumu boyayı gideren bir eriyikle silmek,

g) Eşya üzerine püskürtme suretiyle desenler yapmak üzere çeşitli şablonlar kullanabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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