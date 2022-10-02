Seramik Süsleyicisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Seramik Süsleyicisi (Elle) görev tanımı nedir, Seramik Süsleyicisi (Elle) ne iş yapar, Seramik Süsleyicisi (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Seramik Süsleyicisi (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Seramik Süsleyicisi (Elle) Tanımı;

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Seramik Süsleyicisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Seramik Süsleyicisi (Elle) Maaşları

Seramik Süsleyicisi (Elle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Seramik Süsleyicisi (Elle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Seramik Süsleyicisi (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7316.14

Meslek Adı :

Seramik Süsleyicisi (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tabela Yazıcılar, Dekoratif Boyacılar, Gravürcüler Ve Oymacılar (Asitle)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çömlek ve porselen eşya veya karolar üzerine örneğine göre elle ve bir fırçayla desenler çizip boyayan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Seramik Süsleyicisi (Elle) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İstenilen rengi elde etmek üzere boyaları karıştırmak,

b) Eşyayı bir tezgah üzerine koymak,

c) Örneğine göre bir el fırçasıyla çeşitli renklerde desenler çizip boyamak,

d) Boyanmış eşyayı bir rafa koyarak kurutmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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