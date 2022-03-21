Serbest Seramik Şekillendirme Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Serbest Seramik Şekillendirme Teknisyeni görev tanımı nedir, Serbest Seramik Şekillendirme Teknisyeni ne iş yapar, Serbest Seramik Şekillendirme Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Serbest Seramik Şekillendirme Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Serbest Seramik Şekillendirme Teknisyeni Tanımı;

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Serbest Seramik Şekillendirme Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Serbest Seramik Şekillendirme Teknisyeni Maaşları

Serbest Seramik Şekillendirme Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Serbest Seramik Şekillendirme Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Serbest Seramik Şekillendirme Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.47

Meslek Adı :

Serbest Seramik Şekillendirme Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üç boyutlu form ve yüzey değerlendirmelerine dayalı çeşitli tasarımlar yapabilen bu tasarımları serbest şekillendirme yöntemleri ile şekillendirebilen, kurutma, dekorlu-dekorsuz,sırlı-sırsız pişirimlerini tekniklerine uygun yaparak çeşitli ürünleri ortaya çıkartabilen nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Serbest Seramik Şekillendirme Teknisyeni , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b)Form tasarımı yapmak,

c)Form tasarımlarını kağıda aktarmak,

d)Yapılan tasarımları kağıt üzerinde renklendirmek,

e)Seramik formu şekillendirmek,

f)Yarı mamül üzerinde yüzey dekor uygulamaları yapmak,

g)Formları kurutmak,

h)Mamül (Bisküvi)pişirimi yapmak,

i)Sır hazırlamak,

j)Sırlama yapmak,

k)Sır pişirimi yapmak,

l)Sır üstü dekor boya çalışmaları yapmak,

m)Sır üstü pişirim yapmak, n)Kullandığı araç ve gereçlerin temizliğini yapmak,

o)Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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