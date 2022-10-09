Şerbet Tasfiye Ve Koyulaştırma Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şerbet Tasfiye Ve Koyulaştırma Ustası görev tanımı nedir, Şerbet Tasfiye Ve Koyulaştırma Ustası ne iş yapar, Şerbet Tasfiye Ve Koyulaştırma Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şerbet Tasfiye Ve Koyulaştırma Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şerbet Tasfiye Ve Koyulaştırma Ustası Tanımı;

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Şerbet Tasfiye Ve Koyulaştırma Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Şerbet Tasfiye Ve Koyulaştırma Ustası Maaşları

Şerbet Tasfiye Ve Koyulaştırma Ustası maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Şerbet Tasfiye Ve Koyulaştırma Ustası maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şerbet Tasfiye Ve Koyulaştırma Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.08

Meslek Adı :

Şerbet Tasfiye Ve Koyulaştırma Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Buharlaştırıcı denilen ve iki bölümden oluşan silindirik kazanlarda ham şerbetin buharla suyunu uçurarak daha çok kuru madde (koyu şerbet) elde eden ve pompalar yardımı ile rafineriye verilmesi işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şerbet Tasfiye ve Koyulaştırma Ustası , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ham şerbeti vakum bölümünde belirli derecede ısıtarak kireçleme odasına almak,

b) İkinci kireçlemede daha fazla kireç vererek şekerlerin parçalanması sağlamak,

c) Berrak şerbet ile çamurlu şerbeti ayırmak,

d) Uygun filtrede süzülen şerbeti karbonatlama deposuna almak,

e) Karbonatlamada kaçan kireç tuzlarını en az düzeye indirmek,

f) Sulu şerbet içindeki suları, tephirlerde suyu uçurularak çeşitli bürüdüler elde etmek,

g) Çeşitli bürüdüler halinde elde edilen şekeri rafineri bölümüne pompalarla iletmek,

h) Ham şerbet içindeki şeker dışı maddelerden şerbetti ayırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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