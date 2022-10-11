Serdümen Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Serdümen görev tanımı nedir, Serdümen ne iş yapar, Serdümen olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Serdümen mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Serdümen Tanımı;

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Serdümen Maaşı Ne Kadar? 2022 Serdümen Maaşları

Serdümen maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Serdümen maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Serdümen iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8350.01

Meslek Adı :

Serdümen

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Gemi Güverte Tayfaları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Gemi Güverte Tayfaları Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İşçilere postabaşılık eden, gemi yük durumunu hazırlayan, ambar ve gladora kapaklarını açıp kapayan, gemi bordasındaki deniz vasıtalarının yanaşıp ayrılmalarına ve manevralarına yardım eden, yükleme boşaltma işini kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Serdümen; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gemiye gelerek yüklenecek veya boşalacak malın cinsine, ebatına, tonajına göre ekipman ve sapanı ayarlamak,

b) Vincin dönüş alanının kontrolünü yapmak,

c) Vincin dönüş alanına göre kendisi ve ekibi haricindeki diğer kişilerin bu alana girmelerini engellemek,

ç) Malı ekibine istifletirken, yükletirken, hasar görmemesine, torbaların yırtılmamasına, düzgün yüklenmesine özen göstermek ve bununla ilgili gerekli önlemleri almak,

d) Malın tonajına dikkat ederek, vincin büyüklüğüne göre vinci seçip, bu vinçlerin sevkiyatı yapılacak malın yanına getirilmesini sağlamak,

e) Vincin hareketlerinden sorumlu olmak,

f) Belli hareketlerle vincin yönetimini sağlamak,

g) Kaptanla birlikte geminin tonajına dikkat ederek, malın nasıl yükleneceği ve hangi ambara göre yükleme yapılacağına yük ebatına göre karar vermek,

h) Gemideki ambar kapaklarını açarak,ambara mal yüklenmesini sağlamak,

ı)Ambarlardan malın tahliye edilmesini sağlamak,

i) Geminin rıhtıma yanaşamadığı zamanlarda ya da açık denizde gemiden gemiye mal aktarımı esnasında geminin yanaşmasına ve oradan ayrılmasına refakat etmek,

j) Çalıştırdığı işçinin can güvenliğini sağlamak,

k) Mala hasar vermemek içinde malın güvenli bir şekilde yüklenip boşaltılmasından sorumlu olmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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