Serigraf Baskı Makinesi Operatörü (Seramik) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Serigraf Baskı Makinesi Operatörü (Seramik) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Serigraf Baskı Makinesi Operatörü (Seramik) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Serigraf Baskı Makinesi Operatörü (Seramik) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Serigraf Baskı Makinesi Operatörü (Seramik) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Serigraf Baskı Makinesi Operatörü (Seramik) Maaşı Ne Kadar? 2022 Serigraf Baskı Makinesi Operatörü (Seramik) Maaşları

Serigraf Baskı Makinesi Operatörü (Seramik) maaşı ortalama olarak aylık 5626,5_TL'dir. En düşük Serigraf Baskı Makinesi Operatörü (Seramik) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Serigraf Baskı Makinesi Operatörü (Seramik) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.31

Meslek Adı :

Serigraf Baskı Makinesi Operatörü (Seramik)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Seramik üretiminde aplikasyon bölümünden bant üzerinde gelen sır kaplı karolar üzerine talebe veya ürün ağacına uygun renkli baskıların yapılmasını sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Serigraf Baskı Makinesi Operatörü (Seramik),İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Serigraf baskı makinasını günlük kullanıma hazırlamak,

b) Baskı için silikon baskı silindiri siparişi vermek ve tedarik etmek,

c) Ürün değişiminde silikon baskı silindirini değiştirmek,eleği değiştirmek,

d) Baskıda kullanılacak boyaları mikserde karıştırarak kullanıma hazırlamak,

e) Baskı sırasına uygun olarak farklı renkleri baskı yuvalarına yerleştirmek,

f) Yürütme bantını ve hızını ayarlamak,

g) Derz oluşturma (kesim) makinasını kullanıma hazırlamak,

h) Baskı işlemlerini gerçekleştirmek,

i) Eksilen haznelere boya ilavesi yapmak,

j) Baskıdan çıkan ürünlerin görsel hata kontrollerini yapmak,

k) Defolu ürünleri banttan çıkarmak, hurda kasasında toplamak,

l) Boya besleme filtrelerinin temizliğini yapmak,

m) Derz oluşturma makinasının toz filtrelerinin temizliğini yapmak,

n) Makinanın ve bantın fotosel ayarlarını yapmak,

o) Makinanın ve bantların temizlik,bakım ve yağlamasını yapmak,

p) Periyodik sistem bakımlarının yapılmasını sağlamak ve bakım işlemlerine nezaret etmek,

q) Yapılan işlemler konusunda amirini bilgilendirmek,

r) Vardiya bilgilerini kaydetmek ve görevi bir sonraki vardiya görevlisine devretmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

. Güncel Meslek : EVET

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