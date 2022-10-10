Şerit Testere Tezgahı Operatörü-Bıçkı Fabrikası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şerit Testere Tezgahı Operatörü-Bıçkı Fabrikası görev tanımı nedir, Şerit Testere Tezgahı Operatörü-Bıçkı Fabrikası ne iş yapar, Şerit Testere Tezgahı Operatörü-Bıçkı Fabrikası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şerit Testere Tezgahı Operatörü-Bıçkı Fabrikası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şerit Testere Tezgahı Operatörü-Bıçkı Fabrikası Tanımı;

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Şerit Testere Tezgahı Operatörü-Bıçkı Fabrikası Maaşı Ne Kadar? 2022 Şerit Testere Tezgahı Operatörü-Bıçkı Fabrikası Maaşları

Şerit Testere Tezgahı Operatörü-Bıçkı Fabrikası maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Şerit Testere Tezgahı Operatörü-Bıçkı Fabrikası maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şerit Testere Tezgahı Operatörü-Bıçkı Fabrikası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8172.14

Meslek Adı :

Şerit Testere Tezgahı Operatörü-Bıçkı Fabrikası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tomrukları istenilen ölçülerde kadron, kalas veya tahta halinde kesen veya küçük odun parçaları halinde biçen bir şerit testere tezgahı ayarlayarak çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şerit Testere Tezgahı Operatörü (Bıçkı Fabrikası) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tezgahta takılı bulunan şerit testereyi kontrol ederek gerekirse değiştirmek,

b) Şerit kasnağı ile makarada gerekli ayarlamaları yapmak,

c) Gönye siperliğini kesim ölçüsüne uygun olarak ayarlayıp tezgahı çalıştırmak,

d) Kesilecek tomruğu yardımcı işçilerle birlikte kaldırarak veya tomruğu tezgahın tablasına yerleştiren mekanizmayı çalıştırarak dönen şerit testereye doğru sürmek,

e) Tomruğun kesilen yüzünü kontrol etmek,

f) Tomruğun diğer yüzünüde biçmek için yardımcı işçilerle birlikte tomruğu alt üst etmek,

g) Kesilerek kiriş, kalas veya tahta haline gelen parçaları tezgahtan almak,

h) İş bitimlerinde tezgahın üzerindeki talaşları temizleyip tezgahın bakımını yapmak,

i) Körelen şerit testereleri bileyebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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