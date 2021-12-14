Servis Büro Elemanı (Otomotiv) Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Servis Büro Elemanı (Otomotiv) görev tanımı nedir, Servis Büro Elemanı (Otomotiv) ne iş yapar, Servis Büro Elemanı (Otomotiv) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Servis Büro Elemanı (Otomotiv) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Servis Büro Elemanı (Otomotiv) Tanımı;

Otomotif sektöründe ilgili firmaların büro elemanı işinde çalışan kişilerdir.

Servis Büro Elemanı (Otomotiv) Maaşı Ne Kadar? 2021 Servis Büro Elemanı (Otomotiv) Maaşları

Servis Büro Elemanı (Otomotiv) maaşı ortalama aylık 5.700 - TL’dir. En düşük Servis Büro Elemanı (Otomotiv) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.800- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Servis Büro Elemanı (Otomotiv) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Servis Büro Elemanı (Otomotiv) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Servis Büro Elemanı (Otomotiv) Ne İş Yapar?

işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Servis Büro Elemanı (Otomotiv) Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Genel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Genel Büro Elemanları

Servis Büro Elemanı (Otomotiv) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Servis Büro Elemanı (Otomotiv) mesleğinin meslek kodu 4110.02 olarak belirlenmiştir

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