Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) Maaşı Ne Kadar? 2022 Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) Maaşları

Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) maaşı ortalama olarak aylık 5526,5_TL'dir. En düşük Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6800_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4110.01

Meslek Adı :

Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Genel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Genel Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Genel Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Alıcılara tesisat ve özel teçhizatın çalışması hakkında bilgi veren, teknik mamullerin satış sonrası bakım ve onarım hizmetleri için gerekli malzemeyi temin eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Servis Büro Elemanı (Teknik Ürünler) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Alıcıya hizmetin kullanımı veya teşhir edilen teçhizat hakkında bilgi vermek,

b) Alıcı veya alıcının personeline teçhizatın tesisinde yardımcı olmak ve özelliğine göre çalışmasını sağlamak,

c) Kullanım ya da çalışma esnasında ortaya çıkan hataları veya güçlükleri araştırmak ve uygun çözümler öne sürmek veya değiştirilmesini sağlamak,

d) Taleplere uygun iş programı hazırlamak, arızalı mamulün bulunduğu yere arıza ve bakım elemanlarını göndererek arızanın yerinde giderilmesini sağlamak,

e) Onarılan mamulün kontrolü yapıldıktan sonra teslim işlemini yapmak,

f) Bakım ve onarım işleri ile ilgili kayıtları tutmak,

g) Alıcı veya alıcının personeline, tesisat ve teçhizatın tesisi ve çalışması hakkında kendi firmasının ürününü ve hizmetini kullanmak suretiyle eğitim verebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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