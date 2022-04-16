Kooperatif Büro Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşlarıİstatistik Büro Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıBüro Memuru (Maliye) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıMuhasebe Ve Vergi Uygulamaları Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıBüro Memuru (Maliyet Hesabı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıHasta Kabul Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıHasta Hakları Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıDanışma Şefi (Bel Captain) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıRezervasyon Şefi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıÖn Büro Şefi (Otel) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Servis Görevlisi (Banka) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Servis Görevlisi (Banka) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Servis Görevlisi (Banka) maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Servis Görevlisi (Banka) iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Servis Görevlisi (Banka) iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Servis Görevlisi (Banka) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Servis Görevlisi (Banka) görev tanımı nedir, Servis Görevlisi (Banka) ne iş yapar, Servis Görevlisi (Banka) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Servis Görevlisi (Banka) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Servis Görevlisi (Banka) Tanımı;

__

Servis Görevlisi (Banka) Maaşı Ne Kadar? 2022 Servis Görevlisi (Banka) Maaşları

Servis Görevlisi (Banka) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Servis Görevlisi (Banka) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Servis Görevlisi (Banka) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Servis Görevlisi (Banka) İş İlanları İçin Tıklayın

kac-para.jpg

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4211.21

Meslek Adı :

Servis Görevlisi (Banka)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Veznedarlar, Tahsilatçılar Ve Benzer Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Banka Veznedarları Ve İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Servis Görevlisi (Banka); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir. Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Servis Görevlisi (Banka) maaşlarına ek olarak sizlerde Servis Görevlisi (Banka) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT