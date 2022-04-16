Servis Görevlisi (Banka) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Servis Görevlisi (Banka) görev tanımı nedir, Servis Görevlisi (Banka) ne iş yapar, Servis Görevlisi (Banka) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Servis Görevlisi (Banka) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Servis Görevlisi (Banka) Tanımı;

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Servis Görevlisi (Banka) Maaşı Ne Kadar? 2022 Servis Görevlisi (Banka) Maaşları

Servis Görevlisi (Banka) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Servis Görevlisi (Banka) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Servis Görevlisi (Banka) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4211.21

Meslek Adı :

Servis Görevlisi (Banka)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Veznedarlar, Tahsilatçılar Ve Benzer Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Banka Veznedarları Ve İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Servis Görevlisi (Banka); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir. Güncel Meslek : EVET

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