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Servis Rehberi (Okul) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Servis Rehberi (Okul) Görev yaptığı okul servis taşıtında iç düzeni sağlayan, anaokulu ve ilköğretim statüsündeki okul öğrencilerinin inme ve binmeleri sırasında yardımcı olan kişidir. Servis Rehberi (Okul) maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Servis Rehberi (Okul) maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Servis Rehberi (Okul) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Servis Rehberi (Okul) görev tanımı nedir, Servis Rehberi (Okul) ne iş yapar, Servis Rehberi (Okul) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Servis Rehberi (Okul) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Servis Rehberi (Okul) Tanımı

Görev yaptığı okul servis taşıtında iç düzeni sağlayan, anaokulu ve ilköğretim statüsündeki okul öğrencilerinin inme ve binmeleri sırasında yardımcı olan kişidir.

Servis Rehberi (Okul) Maaşı Ne Kadar? 2021 Servis Rehberi (Okul) Maaşları

Servis Rehberi (Okul) maaşı ortalama aylık 4. 200 - TL’dir. En düşük Servis Rehberi (Okul) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Servis Rehberi (Okul) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Servis Rehberi (Okul) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

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Servis Rehberi (Okul) Ne İş Yapar?

Servis Rehberi (Okul),  işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)    Her öğrenciyi daha önce belirlenen noktalardan veya beklemeye müsait bir yerde ise evinin önünden teslim almak,
b)    Ailesinden teslim alınan öğrencinin güvenli bir şekilde araca binmesini sağlamak, 
c)    Araca binen öğrencilerin emniyet kemerlerini bağlayıp bağlamadıklarını kontrol etmek, bağlayamayanlara yardımcı olmak,
d)    Öğrencilerin araç içerisindeki ihtiyaçlarını karşılayarak onlara yardımcı olmak,
e)    Okula ulaşmalarını müteakip, öğrencilerin güvenli bir şekilde araçtan inmelerini ve okula girmelerini sağlamak/refakat etmek,
f)    Ders sonunda öğrencilerin güvenli bir şekilde araca binmelerini sağlamak, 
g)    Her öğrencinin okul öncesi alındığı noktada araçtan indirerek aile bireylerine teslim etmek,  vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Servis Rehberi (Okul) Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Seyahatlerde Hizmet Veren Elemanlar, Kondüktörler Ve Otobüs Muavinleri İle Rehberler

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma Hizmetlerindeki Kondüktörler Ve Otobüs Muavinleri

Servis Rehberi (Okul) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Servis Rehberi (Okul) mesleğinin meslek kodu 5112.07 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Servis Rehberi (Okul) maaşlarına ek sizlerde Servis Rehberi (Okul) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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