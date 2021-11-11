Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu görev tanımı nedir, Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu ne iş yapar, Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu Tanımı;

Mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, seyahat acentaları tarafından yerli ve yabancı müşterilere sunulan ürünü oluşturan, ürünün pazarlama faaliyetlerini ve satıldığı şekilde yürütülmesini sağlayan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten kişidir.

Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu Maaşları

Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu maaşı ortalama aylık 5.300 - TL’dir. En düşük Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.700 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu Ne İş Yapar?

Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri yürütmek,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemini oluşturmak,

d) İş organizasyonu yapmak,

e) Ürün planlaması ile ilgili olarak, pazar araştırması yapmak, hedef pazarı belirlemek, destinasyonu belirlemek, ürünü hazırlamak, ürün maliyetini ve satış fiyatını belirlemek, ürün kapsamında alınacak hizmetlerle ilgili sözleşmeleri yapmak, pazarlama faaliyetlerini yürütmek,

f) Satış verilerine göre rezervasyon işlemlerini yürütmek,

g) Ürünün gerçeklemesinde görev alacak kişileri belirlemek,

h) Ürünün gerçeklemesinde görev alacak kişileri denetlemek,

i) Operasyonu denetlemek,

j) Gerekli hallerde operasyonun başında acente sorumlusu (tur lideri) olarak görev yapmak,

k) Operasyon sonrası araç-gereç kontrolü yapmak,

l) Operasyon sonrası görüş ve önerileri almak,

m) İdari işlemleri yürütmek,

n) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İş Hizmetleri Aracıları

Meslek Birim Grubu :

Konferans Ve Etkinlik Düzenleyiciler

Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu mesleğinin meslek kodu 3332.04 olarak belirlenmiştir

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