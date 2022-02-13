Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı Maaşları

Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5676,5_TL'dir. En düşük Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7100_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4221.04

Meslek Adı :

Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Müşteri Danışma Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Seyahat İle İlgili Danışmanlar Ve Seyahat Büro Elemanları Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Turistik amaçlı ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence hizmetleri veren işletmelerde seyahat işletmecisi tarafından planlanan işleri yürüten meslek elemanıdır.

Görev ve İşlem Basamakları :

Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Turistlerin; ulaşım, konaklama, gezi, alışveriş, spor ve eğlence gibi ihtiyaçlarının seyahat işletmecisi tarafından planladığı şekilde karşılanmasını sağlamak,

b) Turistlere yönelik yurt içi ve yurt dışı turlar organize etmek, seyahat işletmecisi tarafından planladığı şekilde pazarlamasını yapmak,

c) Türkiye?ye gelen yabancı grupların veya yurt dışına gidecek olan yerli grupların tur programlarını seyahat işletmecisi gözetiminde yönetmek,

d) Rezervasyon ve biletleme işlemlerini yapmak, e) Müşterilerin beğenilerini almak ve şikâyetlerini dinlemek,

f) Biletlerini sattığı yurt içi ve yurt dışı gezi plan ve programları hakkında müşterileri bilgilendirmek,

g) Müşterilerin havaalanı, gümrük, vize ve benzeri işlemlerinde yardımcı olmak,

h) İşletmenin müşteri hizmetlerinden doğan ödeme ve tahsilâtla ilgili muhasebe kayıtlarını tutmak,

i) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak,

j) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir. .

Güncel Meslek : EVET

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