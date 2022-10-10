Seyyar Testere Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Seyyar Testere Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Seyyar Testere Makinesi Operatörü ne iş yapar, Seyyar Testere Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Seyyar Testere Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Seyyar Testere Makinesi Operatörü Tanımı;

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Seyyar Testere Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Seyyar Testere Makinesi Operatörü Maaşları

Seyyar Testere Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Seyyar Testere Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Seyyar Testere Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8172.13

Meslek Adı :

Seyyar Testere Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tomruk ve kalasları istenilen ölçülerde kesen bir testere makinesini ayarlayıp çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Seyyar Testere Makinesi Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineyi kesilecek tomruk veya kalasların bulunduğu yere taşımak,

b) Makine üzerinde takılı bulunan testere zincirinin gerginliğini kontrol etmek,

c) Gergin olmayan zinciri zincir germe vidasından ayarlamak,

d) Cikleye ve çalıştırıcı düğmeye basıp, marş kolunu çekerek motor ve testereyi çalıştırmak,

e) Makine kabzasını ve tutma kolunu kavrayarak testereyi kesilecek kısma dayamak,

f) Sürat tetiğini parmağı ile ayarlayıp makineye bastırarak kesime başlamak,

g) Kesim anında testerenin ısınmasını önlemek için sık sık testereyi otomatik olarak yağlamak,

h) Atan testere zincirini tekrar yerine takarak işleme devam etmek,

i) Kesim sonunda makinenin çalışmasını durdurmak,

j) Kesilen parçaları kontrol edip makinenin bakım ve temizliğini yapmak,

k) Körelen testereleri bileyebilir. l) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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