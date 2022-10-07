Sıcak Haddeci-Çelik Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sıcak Haddeci-Çelik görev tanımı nedir, Sıcak Haddeci-Çelik ne iş yapar, Sıcak Haddeci-Çelik olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sıcak Haddeci-Çelik mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sıcak Haddeci-Çelik Tanımı;

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Sıcak Haddeci-Çelik Maaşı Ne Kadar? 2022 Sıcak Haddeci-Çelik Maaşları

Sıcak Haddeci-Çelik maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Sıcak Haddeci-Çelik maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sıcak Haddeci-Çelik iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.41

Meslek Adı :

Sıcak Haddeci-Çelik

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sıcak çelik ingotlara blok, plaka, takoz ve lama gibi ayrıca işlenmek üzere şekil veren yada ısıtılmış yarı mamul çelik parçalarına çubuk, köşebent, profil, ray, levha, yada diğer nihai ürün şekli veren hadde tezgahını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sıcak Haddeci (Çelik) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yazılı yada sözlü talimatları yorumlayıp çalışma biçimine karar vermek,

b) Silindirlerin ve haddehanenin ve konveyör hızının ayarlanması için talimat vermek ve su püskürtmeyi düzenlemek,

c) Haddehanenin çalışmasını gözlemek, haddeleme işlemi sırasında ürünleri incelemek ve gerekirse kumanda ayarları için talimat vermek,

d) Bitmiş ürünleri muayene etmek ve ölçmek,

e) Kütük hadde, çubuk haddesi yada blok haddesi gibi özel tip bir haddehanede ihtisası olabilir ve buna göre sınıflandırılabilir,

f) Programlı olarak çeliğe otomatik olarak şekil veren elektronik bir haddehaneye kumanda edebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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