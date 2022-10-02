Sıcak Metal Şekillendirme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sıcak Metal Şekillendirme İşçisi görev tanımı nedir, Sıcak Metal Şekillendirme İşçisi ne iş yapar, Sıcak Metal Şekillendirme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sıcak Metal Şekillendirme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sıcak Metal Şekillendirme İşçisi Tanımı;

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Sıcak Metal Şekillendirme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Sıcak Metal Şekillendirme İşçisi Maaşları

Sıcak Metal Şekillendirme İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sıcak Metal Şekillendirme İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sıcak Metal Şekillendirme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7221.11

Meslek Adı :

Sıcak Metal Şekillendirme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demirciler, Dövme Ve Hadde İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal malzemeleri teknik resim ve iş emirlerinde belirtilen biçim, ölçü ve özelliklere getirmek için, uygun tavlama ve şekillendirme işlemlerini elle veya dövme araç ve donanımı ile yapan kişidir. Bu işlemler sırasında, verilen iş parçasının gerekli tavlama sıcaklığına kadar ısıtılması, parçanın talimatlarda belirtilen ölçülere, kaliteye ve özelliklere uygun olması, malzemelerin ve makinelerin zarar görmemesi, çevreye zarar verilmemesi ve işlemlerin güvenli bir şekilde belirlenen süre içinde gerçekleştirilen, işlem özelliklerine uygun yöntem ve sıcaklıkta tavlanması ve tavlama sonrası gerekli yüzey işlemlerinin yapılması, el aletleri ve makineler yardımıyla gerekli dövme, bükme, kesme benzeri işlemlerin yapılması ve bu işlemler sonucunda parça ölçülerinin doğru şekilde ölçülmesi ve parçaların uygun biçimde istiflenmesini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sıcak Metal Şekillendirme İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Çalışılan yeri düzenlemek

e) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

f) Çalışma donanımının bozulma ve yıpranmaları ile ilgili bilgileri aktarmak

g) Hazırlık işlemlerini gerçekleştirmek

h) Kullanılacak donanımı hazırlamak

i) Ölçme aletlerini kontrol etmek

j) Demir ocağında ve tavlama fırınında tavlama yapmak

k) Oksi-gaz alevi ile tavlama yapmak

l) Sıcak kesme, yarma, delme, çekme, eğme-bükme, şişirme, boğma, burma yapmak

m) Sıcaklık ölçümü yapmak

n) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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